Екатеринбург, 23 ноября, 2020, 13:08 — ИА Регнум. В Свердловской области выписали за прошедшие сутки ещё 394 человек, у которых ранее выявляли COVID-19. Данные от 23 ноября 2020 года сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для сравнения, 22 ноября заявлялось о выписке 387 человек. Всего выписано 35 792 пациента, переболевших новой коронавирусной инфекцией.

В больницах лежат 553 пациента в тяжёлом состоянии (314 — в реанимационно-анестезиологических отделениях, из них 220 — на аппаратах ИВЛ) и 3375 — в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждён 961 летальный случай COVID-19.