Москва, 23 ноября, 2020, 13:14 — ИА Регнум. У одного из наиболее крупных поставщиков наркотиков в России изъято свыше одной тонны данных синтетических веществ. Об этом 23 ноября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

«Из незаконного оборота изъято свыше тонны наркотических средств синтетического происхождения, а также прекурсоры и химические вещества общей массой около десяти тонн и лабораторное оборудование», — заявила она.

Уточняется, что синтетические наркотики производились на территории Москвы, Московской и Ивановской области, а затем оптом продавались в другие регионы России.

Также указывается, что данную деятельность вела международная преступная группа, в составе которой наркотические вещества производились в трех подпольных лабораториях украинскими гражданами, а заказчиками, курьерами и фасовщиками были граждане России и Молдавии.

Кроме того, отмечается, что возбуждено уголовное дело в отношении четырех предполагаемых руководителей и 14 участников данной преступной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ульяновске за наркопреступления осуждены члены преступной группы, в составе которой были жители трёх регионов — Чувашии, Ульяновской и Самарской областей.