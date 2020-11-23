Тула, 23 ноября, 2020, 12:47 — ИА Регнум. В Тульской области за неделю с 17 по 23 ноября подтверждено 1006 новых случаев COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. В регионе наблюдается рост числа носителей коронавируса — неделей ранее, с 10 по 16 ноября, было подтверждено 936 диагнозов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 15 474 случая заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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Растёт и число выздоровевших после коронавируса жителей региона — за минувшую неделю были выписаны с выздоровлением 1316 пациентов (659 — сутками ранее), за весь период пандемии выздоровели 13 460 человек.

За неделю подтверждена смерть 13 пациентов с COVID-19, это столько же, сколько и неделей ранее. Возраст пациентов — от 36 до 95 лет. Общее число умерших в Тульской области от COVID-19 за все время наблюдения — 466 человек.