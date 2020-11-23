Кисловодск, Ставропольский край, 23 ноября, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Трое работников мэрии Кисловодска осуждены за причинение ущерба городскому бюджету. Чиновники признаны виновными в мошенничестве, сообщили 23 ноября в пресс-службе управления ФСБ по Ставропольскому краю.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Фигурантами уголовного дела стали сотрудникикомитета имущественных отношений городской администрации — главный специалист отдела земельно-правовых отношений, ведущий специалист отдела учета и контроля, а также ведущей специалист.

Установлено, что в 2016—2017 годах осужденные организовали преступную схему, по которой получали деньги от местных предпринимателей за уклонение от арендной платы за использование муниципальных земель. Ущерб городскому бюджету от действий чиновников превысил 2 млн рублей.

Ведущий специалист отдела земельно-правовых отношений приговорена к 3,5 года колонии общего режима. Двое других фигурантов отделались условными сроками наказания — на 2,5 и 3 года соответственно.