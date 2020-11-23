Элиста, 23 ноября, 2020, 12:36 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия отмечено снижение амбулаторных пациентов с COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев 23 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Если в октябре число пациентов с коронавирусом, нуждающихся в амбулаторном лечении, достигало 2,2 тыс. человек, то в настоящее время их насчитывается 1 тыс. 848 человек

ИА REGNUM напоминает, что жителям Республики Калмыкия выдадут бесплатные наборы с лекарствами. На закупку препаратов для амбулаторных пациентов с COVID-19 регион получил из федеральной казны 10 млн рублей.