Москва, 23 ноября, 2020, 12:28 — ИА Регнум. Если коронавирус по аналогии с гриппом станет полноценной сезонной инфекцией, соответствующие вакцины нужно будет периодически обновлять. Об этом 23 ноября заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Вакцина от НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и, в общем-то, все остальные вакцины ещё будут достаточно долго эффективны, несмотря на то, что вирус мутирует», — заявил Волчков.

«Другое дело, что можно применять более сложные вакцины, делать вакцины в том числе… сами аденовирусы позволяют интегрировать гораздо большее количество белков. И, безусловно, любую вакцину, если вирус становится сезонным, его необходимо обновлять», — указал он.