Вашингтон, 23 ноября, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Проволочки в процессе передачи власти избранному главе Белого дома Джо Байдену, вызванные нежеланием признать свое поражение со стороны действующего американского президента Дональда Трампа, связаны с большой опасностью для США, заявили бывший губернатор штата Нью-Джерси и председатель Комиссии 11 сентября республиканецТомас Кин и бывший конгрессмен из штата Индиана, посол США в Индии и член Комиссии по терактам 11 сентября демократТим Ремер в статье, вышедшей 22 ноября в The New York Times.

Gage Skidmore Джо Байден

«Угрозы, с которыми сегодня сталкивается наша страна, сложны и взаимосвязаны: кибератаки, направленные на подрыв наших выборов, экстремизм и белый национализм, распространение ядерного оружия и утеря полного контроля над делящимися материалами, экстремальные погодные катаклизмы, усугубляемые изменением климата, а также чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, из-за которой погибло более 250 тыс. американских граждан», — отметили Кин и Ремер.

«Хаотичный процесс передачи власти от администрации Трампа к администрации Байдена затруднит реагирование на эти угрозы и вызовы. Сейчас необходимо межпартийное сотрудничество для обеспечения плавной и упорядоченной передачи власти. От этого зависит наша национальная безопасность», — подчеркнули они.

По словам Кина и Ремера, 20 лет назад, когда США также столкнулись со сложностями в передаче власти — в течение более чем месяца было непонятно, кто одержал верх в президентской гонке. Тогда это значительно сказалось на национальной безопасности страны, о чем свидетельствовал вывод Комиссии 9/11, которая расследовала обстоятельства террористических атак на США 11 сентября 2001 года.

«Из-за спора о результатах выборов и 36-дневной задержки [между днем выборов и официальным объявлением Джорджа Буша — младшего победителем президентской гонки] период передачи власти был сокращен вдвое», — указали в комиссии в своем докладе, который вышел спустя три с половиной года после выборов.

Согласно выводу ее членов, проволочка в передаче власти не дала новой администрации должным образом провести формирование органов власти и силового аппарата, из-за этого США оказались уязвимыми для нападения террористов.

«Вместе с восемью другими членами двухпартийной группы уполномоченных лиц мы работали над тем, чтобы понять обстоятельства, способствовавшие терактам, и выработать рекомендации для предотвращения будущих. Тогда мы поняли то, что должно быть очевидным сейчас: вопросы национальной безопасности должны выходить за рамки внутриполитических противоречий», — указали Рим и Ремер.

«Сегодня, когда наша страна сталкивается с огромными внешними и внутренними рисками, передачу власти избранному президенту Джо Байдену следует рассматривать не как упражнение в правильном управлении страной, а как императив безопасности», — отметили они.

При этом, сетуют бывшие члены палаты представителей США, за прошедшие со дня выборов более двух недель команда Байдена так и не получила доступа к разведывательным данным, чего не было даже после выборов 2000 года. Байдену не дали доступа к федеральным агентствам, финансированию для проведения процесса передачи власти и многому другому. Тревожнее всего то, что избранный президент так и не начал пока проводить проверку личности людей, которых он планирует назначить на ключевые должности в силовом аппарате США, что может замедлить процесс заполнения этих позиций и поставить страну под удар.

«Чтобы обеспечить безопасность Америки, необходима упорядоченная смена президента. Мы должны учиться на ошибках прошлого. Мы призываем администрацию Трампа сейчас помнить об этом императиве. Все американцы должны объединиться в защите наших граждан от четких и насущных опасностей, существующих сегодня в мире», — заключили бывшие члены палаты представителей США.