Москва, 23 ноября, 2020, 12:22 — ИА Регнум. На сегодняшний день российские власти не обсуждают возможность отмены ЕГЭ из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Об этом журналистам заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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"Отмена ЕГЭ не обсуждается», — сказал Кравцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московские власти ввели для учеников 6−11 классов дистанционный формат образования.