Алибасов назовёт будущего ребёнка «в честь» коронавируса
Москва, 23 ноября, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин раскрыл возможное имя будущего ребёнка продюсера.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»
Так, если родится мальчик, то его могут назвать «Ковидом», а если девочка — «Пандемия». Пол ребенка пока не известен, сказал он «Пятому каналу».
Горжанкин уточнил, что помощница Алибасова Виктория Полторацкая находится на шестой неделе беременности.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд заявление о расторжении брака с продюсером Бари Алибасовым.
Супруга приняла окончательное решение о разводе с продюсером из-за его новой помощницы. Ранее откровенно вызывающие видео и фотографии с ней появились в Сети.
Читайте также: Суд принял решение по квартире Бари Алибасова