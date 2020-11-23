Санкт-Петербург, 23 ноября, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Горожане смогут оплатить старые долги перед ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» без пени. Об этом сообщили на предприятии. «Стимулирующую» акцию под названием «В Новый год без долгов» объявили с 23 ноября по 31 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанция

Если петербуржцы или жители Ленобласти смогут оплатить имеющиеся долги по холодной воде за этот период, им не начислят штраф.

Ранее правительство РФ ввело мораторий на начисление пени по задолженности за коммунальные услуги, возникшей с 6 апреля по 31 декабря 2020 года, то есть во время пандемии коронавируса.

Однако «Водоканал» решил дополнительно забыть про пени «в случае просрочки платежа и за более ранние периоды».

Вне зависимости от размера долга, появившегося до срока моратория, и периода просрочки пени не начислят, если долги погасят до конца года добровольно и если абонент пользуется услугой по прямому договору. «Управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК не являются участниками акции», — подчеркнули в «Водоканале».