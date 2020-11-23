Владимир, 23 ноября, 2020, 12:08 — ИА Регнум. Во Владимирской области 23 ноября подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Mz.mosreg.ru Врачи скорой помощи

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Всего в области зарегистрированы 12 тыс. 311 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 9731 пациент, в том числе 113 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 290 человек, новые смерти не подтверждены за последние сутки.