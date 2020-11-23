Москва, 23 ноября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 41,2%, сообщил 23 ноября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

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По его словам, с января по сентября 2020 года объём такого экспорта составил 27,11 млрд долларов США.

«В структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы промышленный экспорт увеличился на 44,8% и составил 24,83 млрд долларов США», — пояснил Ефимов.

По словам вице-мэра, экспорт продукции АПК увеличился на 11%, превысив 2,2 млрд долларов.

Продукцию московских предприятий экспортировали в 176 стран. Больше всего поставок было в Великобританию, Казахстан и США. Также первой пятёрке Белоруссия и КНР.