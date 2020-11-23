Москва, 23 ноября, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Правительство РФ преобразовало Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» в Корпорацию по туризму. Об этом сообщил 23 ноября в ходе оперативного совещания с вице-премьерами председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

(сс) Иосиф Короткий Весна в горах Алагирского района. Северная Осетия

По его словам, в результате оптимизации ряда институтов развития, которая будет проведена по поручению президента РФ Владимира Путина, планируется сократить их численность с тем, чтобы «они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития». В настоящее время число институтов развития составляет 40. Многие из них создавались под конкретные цели, в том числе для поддержки инноваций, малого и среднего предпринимательства, экспорта, регионального развития и т. п. и уже достигли определенных результатов, а в настоящее время их деятельность уже не отвечает новым национальным целям развития.

Преобразования в сфере институтов развития, в том числе и корпорации «Курорты Северного Кавказа» в Корпорацию туризма, должны сделать институты развития более эффективными, подчеркнул Мишустин.

Напомним, ОАО «Курорты Северного Кавказа», преобразованное впоследствии в акционерное общество, было создано в 2010 году. Компания должна была заниматься управлением туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Уставный капитал акционерного общества на момент создания составлял свыше 15 млрд рублей, в том числе 96% из средств федерального бюджета.

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В 2017 году АО «Курорты Северного Кавказа» было передано в управление Министерства по делам Северного Кавказа. В 2020 году это министерство было упразднено, и корпорация перешла в ведение Минэкономразвития РФ. Деятельность компании не раз подвергалась критике и проверкам со стороны Счетной палаты, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, правоохранительных органов.

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