Москва, 23 ноября, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Самые худшие подарки на Новый год — носки, футболки, свитера, домашние халаты, считают 8% жителей России, (13% мужчин против 4% женщин), показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Новогодний подарок

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Также респонденты не хотят видеть под ёлкой свечи, брелоки, статуэтки, магниты — 4%, конфеты, шоколад, торт (3%). Косметику или парфюмерию назвали неудачным новогодним подарком 3% опрошенных, посуду или кухонные принадлежности — 2%.

По мнению 24% граждан, худший новогодний сюрприз— это отсутствие подарка. Никогда не получали плохих подарков на Новый год 28%.

Опрос проведен 10—14 ноября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 326 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России будут дарить подарки к Новому году в основном родным, близким и любимому человеку (84%).

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