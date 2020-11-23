Абакан, 23 ноября, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Глава минздрава Хакасии Виктор Шевченко уходит в отставку по собственному желанию, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в республиканском правительстве.

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Заявление об увольнении Шевченко написал 23 ноября. Его отставку принял глава региона Валентин Коновалов.

«Виктор Шевченко принял решение об увольнении после критики республиканского минздрава со стороны полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, которая в дальнейшем стала предметом детального обсуждения с главой Хакасии», — говорится в сообщении правительства республики.

И. о. министра здравоохранения Хакасии назначен замминистра Александр Стреленко.

Виктор Шевченко — медик по образованию. С 1997 по 2010 год был начальником главного управления здравоохранения администрации Красноярска. В 2010—2014 годах являлся заместителем главы города Красноярска. С 2014 по 2016 год был замгубернатора Новосибирской области, с 2016 по 2018 год — советником губернатора Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность главы минздрава Хакасии Шевченко был назначен в сентябре 2020 года.

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В ноябре 2020 года в связи с тяжёлой ситуацией по коронавирусу в Хакасии в республику прибыл полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Подводя итоги поездки, он заявил, что министерство здравоохранения Хакасии не справляется с поставленными перед ним задачами в условиях пандемии.

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