Екатеринбург, 23 ноября, 2020, 11:58 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрировали ещё десять смертей от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для сравнения: 22 ноября 2020 года заявлялось о восьми летальных случаях от COVID-19 за сутки, 21 ноября — о 10.

Всего в регионе зарегистрирована 961 смерть от коронавирусной инфекции. В России с начала пандемии подтверждено 36 540 летальных случаев от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 43 612 случаев заражения коронавирусом.