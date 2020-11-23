Москва, 23 ноября, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Большинство разрабатываемых в России вакцин не быстро потеряют свою эффективность, несмотря на мутации коронавируса. Об этом 23 ноября заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Большинство вакцин, которые сейчас разрабатываются — это всё-таки вакцины, которые таргетируют так называемый S-белок у SARS-CoV-2, и фактически они (тем самым) иммунизируют людей против коронавируса», — заявил Волчков.

Аденовирус вакцины содержит «шипы» коронавируса, которые отвечают за функцию проникновение в клетки. При этом у разных штаммов коронавируса эти «шипы» несколько отличаются из-за произошедших мутаций.

«Если мы говорим про вакцину от НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи говорим, то, действительно, вставили тот самый «шип», который мы получили в начале года. Практически, действительно, в этот год мутации проявились и в шипе тоже, но они на самом деле не настолько значительные, чтобы делать вакцину неэффективной», — указал Волчков.