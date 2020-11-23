Москва, 23 ноября, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Представители стран Латинской Америки проявляют большой интерес в скорейшем начале вакцинирования своего населения разработанной российскими учеными вакциной. Об этом сообщил на заседании Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции его председатель, генеральный директор ПАО «ФосАгро», член Бюро Правления РСПП Андрей Гурьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Страны Латинской Америки — среди наиболее пострадавших от пандемии государств, — сказал Андрей Гурьев. — На сегодняшний день в Бразилии зафиксировано порядка 5,9 млн случаев заражения COVID-19, в Аргентине — более 1,3 млн случаев. Коллеги принимают активное участие в диалоге по обмену лучшими практиками противодействия коронавирусу. А ключевым вопросом стала передача технологий для производства российской вакцины. Здесь руководство Советов предпринимателей Россия-Бразилия и Россия-Аргентина активно поддерживает работу наших партнеров из РФПИ».

Среди пяти компаний мира, с которыми РФПИ уже заключил соглашения о производстве препарата, две из Бразилии. Это компании «Униау кимика» и «Текпар». Знаковым рубежом для партнёрства РФПИ и «Униау кимика» стала подача 30 октября полного комплекта документов для регистрации «Спутник V» в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии. Регистрация позволит в ближайшее время приступить к производству вакцины в Бразилии. Соответствующие документы уже подписаны с двумя штатами — Парана и Баия.

«Кроме того, за последние месяцы совместно с РФПИ нами был проведен ряд встреч с бразильским руководством, — сообщил Андрей Гурьев. — Состоялись переговоры с Министром по гражданским правам Ониксом Лоренцони; членом Федерального Сената Бразилии, председателем Комиссии по иностранным делам и национальной обороне Нельсиньо Традом; заместителем Министра иностранных дел Марсией Доннер. К переговорам привлекались разработчики вакцины, эксперты, которые ответили на все вопросы бразильской стороны».

Руководство Советов предпринимателей Россия-Аргентина и Россия-Бразилия договорилось о проведении до конца 2020 года двух онлайн-конференций по темам развития торгово-экономического сотрудничества и обмена лучшими практиками противодействия COVID-19.

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что в перспективе необходимо углублять сотрудничество Совета с аналогичным по функционалу правительственным Коорсоветом, чтобы синхронизировать повестку.

«С одной стороны, наши компании накопили большой опыт противодействия пандемии, с другой стороны, сохраняется проблема обеспечения безопасности работников и своевременности проведения тестов. Достоверность ковид-тестов составляет порядка 70%», — сказал Александр Шохин, подчеркнув, что необходимо продолжить внедрение на предприятиях лучших практик борьбы с распространением вируса.

«До середины следующего года не исключен ввод различных ограничительных мер и точечных локдаунов. Поэтому необходимо продлить и финансовые меры поддержки предприятий», — отметил Александр Шохин, уточнив, что вторая волна коронавируса может оказаться не последней.

О развитии эпидемической ситуации в ЦФО доложил член Правления РСПП, председатель Координационного совета отделений РСПП в ЦФО Михаил Кузовлев. По его словам, в регионах вводятся меры по примеру Москвы: регламентируется работа точек общественного питания, отлаживаются механизмы работы штабов по противодействию вирусу при объединениях РСПП, проводятся противоэпидемиологические мероприятия, в том числе вакцинация от гриппа, тестирование на COVID-19 и другое.

Член Правления РСПП, генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых обозначила ситуацию в регионе как критическую. Распространение COVID-19 происходит бесконтрольно, уточнила она.

«Мы как компания делаем все возможное, финансовая помощь региональным медучреждениям составила 100 млн рублей, на которые были приобретены необходимые медикаменты», — сказала она, подчеркнув, что позднее Иркутская нефтяная компания выделила медицинским учреждениям региона, которые испытывают нехватку и специалистов, и помещений, и средств индивидуальной защиты, еще 500 млн рублей.

О работе Ситуационного центра РСПП по противодействию коронавирусу и развитии информационного портала доложил исполнительный директор АЭТП Илия Димитров. Он, в частности, сообщил о том, что за истекший период было подготовлено 167 информационных дайджестов о развитии ситуации с коронавирусом в России и в мире, постоянно ведется работа по совершенствованию подачи статистической и прочей информации в режиме реального времени, аналитическая составляющая портала становится все более удобной для использования в том числе представителями бизнеса в целях усиления безопасности и минимизации расходов.

На статусе законопроекта о регулировании дистанционной работы подробно остановилась Управляющий директор Управления РСПП по рынку труда и социальному партнерству Марина Москвина. В частности, она отметила, что законопроект расширяет возможности по регулированию дистанционной работы как временной, так и на постоянный период, предусматривает комбинированную занятость и другое.

Член Правления РСПП, председатель Комиссии РСПП по туриндустрии Сергей Шпилько отметил, что для помощи системе здравоохранения сейчас самое время использовать потенциал санаторно-курортной отрасли.

Об итогах опроса РСПП «Эффективность финансовых мер поддержки в условиях распространения COVID-19» рассказала вице-президент РСПП Мария Глухова. По ее словам, хотя бы одной мерой поддержки воспользовались 38,2% опрошенных компаний. При этом кредитом на зарплату или восстановление деятельности под 2% воспользовались 39,7% из них, беспроцентным кредитом на выплату зарплат — 10,3%. Среди причин, по которым компании не воспользовались мерами финансовой поддержки, 64,8% опрошенных указали тот факт, что их компания не входит ни в одну из льготных категорий отраслей. 41,2% участников опроса РСПП оценили эффективность финансовых мер поддержки как слабые, но максимально возможные в сложившейся ситуации. 50% опрошенных среди необходимых мер назвали снятие избыточных требований к компаниям при предоставлении мер поддержки.

Исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов отметил, что проблема разработки программы по реабилитации после лечения пациентов с вирусом COVID-19 назрела давно. Также, по его словам, нужно разъяснять населению необходимость противоковидной вакцинации. Кроме того, Виктор Черепов внес предложение включить в ежегодный конкурс РСПП номинацию «Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».