Волгоград, 23 ноября, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Волгоградской области 23 ноября выявлено 229 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 113 человек, пять пациентов скончались.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах находятся 5775 взрослых и 44 ребёнка, в том числе с подтверждённым заражением коронавирусом — 1049 пациентов. Всего в Волгоградской области подтвердили 25 тыс. 484 случая заражения инфекцией, выздоровели 24 тыс. 155 человек.

Зарегистрировано пять летальных исходов. Таким образом, от осложнений на фоне коронавируса скончались 280 пациентов.