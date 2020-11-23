Ярославль, 23 ноября, 2020, 11:29 — ИА Регнум. В последние два дня региональный оперативный штаб сообщил о пяти новых смертях в Ярославской области от COVID-19. Общее количество погибших, согласно официальным данным, составило 78 человек. При этом вторая волна коронавируса уже унесла в регионе больших жизней, чем первая. Так на 1 сентября в статистике числились 37 погибших.

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Начиная с сентября количество умерших увеличивается каждый месяц. В сентябре региональный оперштаб сообщил о 9 смертях, в октябре — о 13, в ноябре — о 19.

Растёт число заболевших и пациентов ковид-клиник. В последние сутки в Ярославской области коронавирус выявлен у 183 человек, госпитализированы 2067.

Власти просят ярославцев соблюдать ограничения, направленные на предотвращения распространения эпидемии: носить маски, ограничить контакты, чаще мыть руки.