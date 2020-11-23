Томск, 23 ноября, 2020, 11:19 — ИА Регнум. По состоянию на 23 ноября в Томской области коронавирус выявлен у 17 057 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 195 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели 226 человек. Общее число выздоровевших — 11 717 человек.

Напомним, за сутки 22 ноября в Томской области было выявлено 203 случая заражения коронавирусом.

За весь период в регионе скончался 151 пациент с COVID-19.