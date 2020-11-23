Воронеж, 23 ноября, 2020, 11:14 — ИА Регнум. Ещё 313 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 23 ноября. Сутками ранее сообщалось о 317 новых носителях коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за период пандемии в Воронежской области подтверждено уже 32 155 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими признаны 30 511 пациентов, 84 человека выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта за последние сутки.

Растёт и число летальных исходов — за сутки статистику смертности пополнили ещё 11 пациентов с COVID-19. Всего в регионе скончались 748 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.