Мишустин объяснил необходимость оптимизировать институты развития
Москва, 23 ноября, 2020, 11:13 — ИА Регнум. Правительство РФ проведёт оптимизацию институтов развития, заявил 23 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Иван Шилов ИА REGNUM
Михаил Мишустин
Он рассказал, что был проведён анализ деятельности всех 40 институтов развития.
«От них требовались совершенно определённые действия, которые в своё время дали значимые результаты», — напомнил Мишустин.
Глава правительства отметил, что появились новые вызовы, потребовавшие корректировки.
«Наш анализ показал, что деятельность этих институтов слабо увязана с новыми национальными целями развития», — сказал он.
По его словам, у институтов отсутствовал единый механизм управления, а деятельность нередко дублировала функции органов исполнительной власти.