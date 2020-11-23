Москва, 23 ноября, 2020, 11:13 — ИА Регнум. Правительство РФ проведёт оптимизацию институтов развития, заявил 23 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он рассказал, что был проведён анализ деятельности всех 40 институтов развития.

«От них требовались совершенно определённые действия, которые в своё время дали значимые результаты», — напомнил Мишустин.

Глава правительства отметил, что появились новые вызовы, потребовавшие корректировки.

«Наш анализ показал, что деятельность этих институтов слабо увязана с новыми национальными целями развития», — сказал он.

По его словам, у институтов отсутствовал единый механизм управления, а деятельность нередко дублировала функции органов исполнительной власти.