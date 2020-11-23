Москва, 23 ноября, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В ноябре 2020 года было зафиксировано подорожание девяти моделей Toyota из 11, представленных на российском авторынке. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

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Цены на модели японской марки выросли на 22 — 255 тыс. рублей или на 0,8 — 4,9% от прежней стоимости.

Меньше всего в России подорожал самый продаваемый автомобиль Toyota — кроссовер RAV4. Его стоимость в зависимости от комплектации выросла на 22 — 24 тыс. рублей. Теперь эта модель продается на российском авторынке по цене от 1 906 500 до 2 823 500 рублей.

Больше всего подорожал минивэн Toyota Alphard — на 108 — 255 тыс. рублей. Новая стоимость этой модели теперь составляет от 5 455 000 до 5 538 000 рублей.

Напомним, в сентябре 2020 года Toyota подняла в России цены на бизнес-седан Camry, кроссовер RAV4, внедорожники Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado. Данные модели подорожали на 28 — 86 тыс. рублей.

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