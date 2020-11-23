Москва, 23 ноября, 2020, 10:46 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 25 173 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 23 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 114 502.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончался 361 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 36 540.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 611 445 человек вылечились от нового заболевания, 16 002 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлен 24 581 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.