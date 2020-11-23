Москва, 23 ноября, 2020, 10:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 25 173 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 ноября сообщил источник ИА REGNUM в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Данный показатель является максимальным за всё время пандемии.

Всего в России с начала распространения вируса зарегистрировано 2 114 502 случая заражения.