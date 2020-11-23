Москва, 23 ноября, 2020, 10:25 — ИА Регнум. В России намерены ввести плату за прохождение по рекам, где имеется модернизированная инфраструктура. Об этом в ходе форума «Транспортная неделя-2020» заявил глава Росморречфлота Александр Пошивай.

Цитата из м/ф «Утиные ситории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

«Мы предполагаем, что на первоначальном этапе плату введем там, где у нас будут производиться большие масштабные работы по строительству гидротехнических сооружений и улучшатся условия судоходства», — сказал Пошивай.

Он подчеркнул, что соответствующая плата должна взиматься за конкурентную услугу для владельцев судов.

Чиновник назвал обоснованной такую идею, поскольку владельцы судов получат увеличенную прибыль за счёт возможности роста грузовых перевозок по речным путям.

Пошивай также рассказал о плате за пользование спецкартами навигации на базе системы ГЛОНАСС. Цена за пользование составит от 50 до 100 тысяч рублей для одного судна.