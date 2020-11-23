Ярославль, 23 ноября, 2020, 10:23 — ИА Регнум. По итогам III квартала Ярославская область продемонстрировала «умеренный рост» — таковы результаты исследования «Индекс Роста МСП», проведенного аппаратом федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова и Институтом экономики роста им. Столыпина во всех регионах страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате регионального уполномоченного по правам предпринимателей.

Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в ЯО Альфир Бакиров

Презентация Индекса с участием представителей органов власти, общественных объединений бизнеса и банковского сектора прошла 20 ноября в аппарате бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова.

По словам руководителя Экспертного центра при уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасии Алехнович, общероссийский Индекс Роста малого и среднего предпринимательства рассчитывается ежеквартально по всем 85 субъектам Федерации. Его основная задача — прогнозирование развития сектора МСП как в разрезе регионов, так и в разрезе отраслей. Также на основании данных можно мониторить эффективность мер поддержки бизнеса.

По итогам III квартала Индекс Роста МСП в Ярославской области находится в зоне «умеренного роста». Однако, несмотря на рост всех показателей Индекса в текущем квартале, по сравнению с 2019 годом выручка на одно предприятие в среднем все же сократилась на 1.2 пункта. Если же сравнивать со II кварталом 2020-го, то ориентировочно на 9% увеличилась выручка на одно МСП — это результат отложенного спроса и снятия ограничений. Незначительно увеличились ФОТ на одного занятого и среднее число рабочих мест на одно предприятие.

Максимальный вклад в рост показателей III квартала внесли микропредприятия, на которые, по данным ФНС, приходится 95% всех субъектов МСП региона. В 32 из 40 видов деятельности МСП, представленных в области, наблюдаются положительные значения Индекса. В лидерах — деятельность по предоставлению финансовых услуг, производство стройматериалов, животноводство и растениеводство. В антилидерах — производство ряда машин и оборудования (турбины, насосы, строительные краны и т.д.), деятельность по предоставлению некоторых услуг (стирка и химчистка, салоны красоты) и разработка программного обеспечения для компьютеров.

В IV квартале эксперты прогнозируют безусловный спад показателей, если эпидемиологическая ситуация останется такой же напряженной, а ограничения для рада отраслей продолжат действовать.

Анастасия Алехнович отметила, что пока Индекс включает в себя лишь количественные оценки на основании статистических данных, но в дальнейшем он будет дополнен оценками экспертов. Сейчас обсуждение методики Индекса проходит в 25 регионах страны: от субъектов Федерации ждут обратной связи и помощи в выявлении ключевых факторов, оказывающих влияние на показатели сектора МСП.

Комментируя результаты исследования, собравшиеся отметили, что, в целом, Индекс Роста МСП — инструмент полезный, однако его необходимо наблюдать в динамике. Это позволит отследить, какие отрасли «проседают», и по возможности своевременно принять меры поддержки.