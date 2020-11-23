Санкт-Петербург, 23 ноября, 2020, 10:34 — ИА Регнум. После драки на Казанской улице в историческом центре Петербурга объявлен в розыск автомобиль жителя Ленинградской области. По предварительным данным, в конфликте пострадали два человека, применялось травматическое оружие.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Как сообщает 23 ноября издание «Фонтанка», драка между группой молодых людей произошла поздним вечером 22 ноября. Согласно опубликованной изданием видеозаписи с камеры наружного видеонаблюдения, в драке участвовали не менее семи человек, большая часть которых после конфликта села в автомобиль Hyundai Solaris, а остальные убежали.

Водителя иномарки объявили в розыск. Установлено, что машина принадлежит 60-летнему жителю города Всеволожск Ленинградской области.

Добавим, по предварительной информации, в конфликте пострадал 35-летний житель Архангельской области. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в удовлетворительном состоянии с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Как выяснилось, незадолго до драки мужчина находился в ночном клубе на Казанской, 7, где во время конфликта с 21-летним охранником выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Охранник также госпитализирован в НИИ с ранениями правой скулы, голени и подвздошной области.

Во время осмотра места преступления сотрудники правоохранительных органов собрали 17 гильз. А у 35-летнего мужчины изъяли пистолет Grand Power T12 и газовый баллончик.