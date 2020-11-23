Симферополь, 23 ноября, 2020, 10:16 — ИА Регнум. В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 224 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил на странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов 23 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»За 22 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 224 случая коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 138 выявлены при обращении за медицинской помощью, 86 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксёнов.

Сутками ранее сообщалось о 229 новых носителях коронавируса. Всего за период пандемии в регионе подтверждено 13 828 случаев заражения коронавирусом, 9430 человек выздоровели. Скончались 248 пациентов с COVID-19.