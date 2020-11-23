Магадан, 23 ноября, 2020, 10:01 — ИА Регнум. В Магаданской области 100-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Андрей Погажельский. В условиях самоизоляции фронтовика поздравил губернатор Сергей Носов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Ветеран

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С юбилеем фронтовика также поздравил президент РФ Владимир Путин.

Андрей Алексеевич Погажельский живёт в посёлке Ола и из-за эпидемической обстановки находится на самоизоляции. Чтобы отметить столетний юбилей — организовали небольшой концерт прямо на улице перед домом ветерана.

Отметим, что других участников войны такого возраста на Колыме нет — Погажельский единственный, который дожил до 100 лет.

Он родом из Саратовской области, ушёл в армию в 1940 году. Андрея Погажельского направили в куйбышевский стрелковый полк, где он прошёл курс молодого бойца. Позже был направлен на учения в Киевский военный округ.

В военные годы выполнял задания в качестве картографа-разведчика. На стыке 1942 и 1943 годов был в боях под Сталинградом. Участвовал в обеспечении безопасности проведения Тегеранской конференции в 1943 году между СССР, США и Великобританией. День Победы Андрей Алексеевич с боевыми товарищами встретил в Бреслау.

Сегодня, несмотря на свои годы, ветеран всегда старается присутствовать на встречах, посвященных военному времени, на которых часто рассказывает о событиях тех лет.

Награжден Орденом Отечественной войны II степени, имеет шесть юбилейных медалей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске чествовали ветерана Великой Отечественной войны Михаила Федоровича Значкова. 25 августа он отметил 95-летний юбилей. Имениннику передали поздравления и памятные подарки от имени президента РФ Владимира Путина и главы региона Михаила Дегтярёва.