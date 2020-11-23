Москва, 23 ноября, 2020, 09:32 — ИА Регнум. Бывший глава Хакасии Виктор Зимин скончался 23 ноября в Москве на 59-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

r-19.ru Виктор Зимин

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Он руководил Хакасией с 2009 по 2018 год, в последнее время занимал должность замгендиректора ОАО «РЖД» — начальника дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

Власти Хакасии выражают соболезнования родным и близким Виктора Зимина.

Добавим, по данным пресс-службы РЖД, Виктор Зимин скончался от последствий заражения коронавирусом.