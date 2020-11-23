Санкт-Петербург, 23 ноября, 2020, 09:34 — ИА Регнум. Обширный циклон принесёт в Петербург, уже приготовившийся к зиме, атлантическое тепло и влажность. Температура воздуха в городе на Неве будет на пять-шесть градусов выше климатической нормы. Об этом 23 ноября сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на «Лахта-центр» с Васильевского острова

По его словам, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться тёплым сектором обширного циклона, центр которого к вечеру выйдет на север Карелии.

«В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди. Температурный фон окажется на 5−6° выше климатической нормы», — добавил он.

Температура воздуха в Петербурге днем составит +5… +7 градусов, по Ленинградской области +3… +8 градусов. Ветер юго-западный, западный умеренный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет существенно ниже нормы.

Добавим, по данным УГМС «СЗФО», в течение дня в Петербурге и Ленобласти пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом.