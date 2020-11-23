Якутск, 23 ноября, 2020, 09:27 — ИА Регнум. Передача государственных функций корпорациям, фондам, пусть и государственным, не сильно уместна, они всё равно распоряжаются бюджетными средствами, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, комментируя намерение правительства РФ провести ликвидацию нескольких структур, в том числе отвечающих за развитие Дальнего Востока.

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«Считаю, что лучше, когда больше функций у государства. Необходимо повышать эффективность работы чиновников, нежели раздувать штат. По Дальнему Востоку и Арктике и так много структур. Есть и полномочный представитель президента, органы регионов по тем же вопросам. Передача государственных функций корпорациям, фондам, пускай и государственным, не сильно уместна, они всё равно распоряжаются бюджетными средствами, средствами государственных фондов и других государственных корпораций», — сказал Андрей Данилов.

По мнению эксперта, лучше создать единое министерство, распоряжающееся финансами, и думский комитет для контроля. Также можно создать региональные аналоги.

«Всё равно таковые будут созданы корпорациями в регионах и профинансированы государством. На мой взгляд, концепция развития Дальнего Востока и Арктики корректируется каждый год без выработки строгих направлений. Нужно принципиально определиться и прекратить эту чехарду с созданием новых структур и переброской функций от одной организации к другой», — заключил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках масштабной реформы институтов развития правительство РФ намерено ликвидировать восемь структур, в том числе отвечающих за развитие Дальнего Востока. Какая-то часть их функций может перейти к ВЭБ.РФ.