Москва, 23 ноября, 2020, 08:51 — ИА Регнум. В Москве утром 23 ноября скончался бывший глава Хакасии Виктор Зимин. Об этом сообщает 19rus.info, ссылаясь на «источник, близкий к окружению бывшего губернатора».

vskhakasia.ru Виктор Зимин

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Портал уточняет, что у экс-главы региона была тяжёлая форма пневмонии.

Виктор Зимин был госпитализирован в августе 2020 года, у него выявили коронавирус. По данным СМИ, всё это время он находился в военном госпитале в Москве.

В пресс-службе правительства Хакасии ИА REGNUM не прокомментировали эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Зимин руководил Хакасией с 2009 по 2018 год.

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