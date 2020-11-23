Магас, 23 ноября, 2020, 08:47 — ИА Регнум. В Ингушетии приняли жесткие меры по предотвращению несчастных случаев, происходящих из-за несоблюдения порядка во время движения свадебных кортежей. В результате длительного обсуждения с населением ингушские религиозные деятели на своем сходе выработали систему сдерживания, предусматривающую наказания в виде штрафов.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке» Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Жених

Так, в резолюции, принятой с участием руководства муфтията, имамов и старейшин населенных пунктов республики, сказано, что ответственность за порядок на свадьбах возлагается на организатора свадебного мероприятия, т. е. на родственников жениха.

За нарушение ПДД во время движения свадебного кортежа или стрельбу из боевого или охолощенного оружия организаторы свадеб будут обязаны выплатить штраф в пользу малоимущих населенного пункта в размере от 10 до 50 тысяч рублей. Кроме того, их могут подвергнуть отрешению от общины села.

«Несоблюдение вышеуказанных мер влечёт отречение от организатора мероприятия общины села. Решение принято единогласно на сходе с участием руководства муфтията, имамов и старейшин населенных пунктов республики», — приводит слова муфтия республики Иссы-Хаджи Хамхоева «Интерфакс».

Напомним, борьбу с несоблюдением правил безопасности во время движения свадебных кортежей в Ингушетии ведут уже не один год, между тем, аварий и стрельбы меньше не становится.

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