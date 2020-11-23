Хабаровск, 23 ноября, 2020, 08:05 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отправил в Приморье, где уже несколько дней ведутся работы по ликвидации последствий ледяного циклона, три мобильные электростанции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Khabkrai.ru Из Хабаровска в Приморский край отправили три передвижные электростанции

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Дизель-генераторы мощностью 100, 120 и 200 кВт 23 ноября прибудут во Владивосток — их распределят для обеспечения электроэнергией жителей в населённых пунктах Приморья.

В общей сложности от разгула стихии пострадало более 180 тыс. человек в 73 городах и посёлках. Без отопления осталось больше 600 домов. Только во Владивостоке зафиксировали 205 повреждений на электросетях, повреждено порядка 200 опор ЛЭП, повалено более 4,5 тыс. деревьев.

Khabkrai.ru Передвижные электростанции

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков 23 ноября обсудили вопросы ликвидации последствий циклона и помощи пострадавшим. Министр назвал стихию и нанесённый ею урон беспрецедентными и заверил, что региону будет оказана необходимая федеральная помощь.