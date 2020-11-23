Иркутск, 23 ноября, 2020, 07:43 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в Приангарье ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, сегодня, 23 ноября, все школы Иркутска перешли на очную форму обучения. Об этом сообщает официальный сайт городской мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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В случае необходимости, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, решения по каждому конкретному классу будет принимать директор учебного заведения совместно с департаментом образования города. В комитете по социальной политике и культуре считают, что «дистанционка» не решает проблему распространения SARS-CoV-2.

При этом заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая ранее честно призналась: «Мне как доктору и как педиатру страшно: если мы сейчас школы откроем, где мы через две недели найдём койки для лечения бабушек, дедушек». Слова чиновницы цитирует irkutskmedia.ru.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 785 человек, причём 14 из них скончались за последние сутки. Об этом 23 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона. Еще 785 (+14) умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний.