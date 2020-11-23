Чебоксары, 23 ноября, 2020, 07:30 — ИА Регнум. Компания из Южно-Сахалинска пытается обанкротить чувашское предприятие по производству энергетического оборудования, которое также имеет лицензию на изготовление оборудования для ядерных установок. Соответствующее заявление подано в Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

Иск зарегистрирован в суде 20 ноября. Заявителем является общество «Компьютерный салон» из Южно-Сахалинска (Сахалинская область), ответчиком выступает чебоксарское общество «Производственно-инжиниринговая компания «Элби».

Заявитель требует признать ответчика банкротом, указанная сумма требований — 3 700 000 рублей. Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Производственно-инжиниринговая компания «Элби» зарегистрировано в 2009 году, поставлено на учёт в налоговой службе в Чебоксарах. Уставный капитал составляет 100 000 рублей. Заявленный основной вид деятельности — производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Компания имеет ряд лицензий, в том числе на конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок.