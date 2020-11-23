Хабаровск, 23 ноября, 2020, 06:27 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в соцсетях объявил, что отменил закупку на собственную охрану за 33 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

khabkrai.ru Михаил Дегтярев отменил сомнительные госзакупки на собственную охрану

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Хабаровский глава пояснил, что был несколько дней в командировке, а по возвращении сразу же уехал в рабочую поездку по посёлкам Байкало-Амурской магистрали.

«Встретился с тремя тысячами граждан, посетил амбулатории, ФАПы, школы. За это время был объявлен конкурс на охрану мне на 33 миллиона рублей. Семь охранников меня, по вашему, должны охранять. Вообще, это нормально? Кто этим занимается? Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук, а вы такие вещи делаете, пока я в отъезде. Конкурс нужно отменить и оставить всё как есть», — сказал Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Хабаровского края 12 ноября объявило тендер на оказание услуг охраны высшего должностного лица — губернатора в 2021 году. На эти цели из краевого бюджета на семь телохранителей планировалось потратить более 33 млн рублей.