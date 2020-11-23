Чебоксары, 23 ноября, 2020, 06:08 — ИА Регнум. В Чувашии на базе 30 медицинских учреждений сформированы центры оказания амбулаторной помощи для пациентов с коронавирусом, у которых заболевание протекает в лёгкой и средней степени тяжести. Об этом сообщает республиканское министерство здравоохранения.

Cap.ru Дорожная карта по оказанию помощи амбулаторным пациентам

В рамках работы центров амбулаторной диагностики и лечения пациентов с COVID-19 сформированы выездные бригады, которые оказывают помощь в удалённом режиме и на дому. Для организации работы мобильных бригад выделено 92 автомобиля, в декабре ожидается поступление ещё 53 транспортных средств.

В минздраве также отмечают, что для оказания помощи амбулаторным пациентами создан кол-центр и организованы изолированные приёмы для температурящих больных. Всего амбулаторные центры созданы в 30 медицинских учреждениях Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии официально подтверждено 11 598 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровел 10 491 человек, умерли 234 пациента с коронавирусом.

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Напомним, ранее в минздраве Чувашии заявляли, что разработаны две схемы обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом, одна из них предполагает доставку препаратов на дом. Всего из федерального бюджета на закупку лекарств выделено почти 46 млн рублей.