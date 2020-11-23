Владивосток, 23 ноября, 2020, 04:57 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков 23 ноября обсудили вопросы ликвидации последствий циклона и помощи пострадавшим. Министр назвал стихию и нанесённый ею урон беспрецедентными и заверил, что региону будет оказана необходимая федеральная помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Primorsky.ru Губернатор Приморья и глава Минвостокразвития обсудили ликвидацию «ледяной» ЧС. 23 ноября 2020 года

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С начала разгула ледяной стихии без света были 170 тыс. жителей края. По-прежнему сложная ситуация остаётся в Первомайском районе Владивостока, где без электричества остаются 69 тыс. человек, в Артёме — 39 тыс. человек. До сих пор нет отопления в домах 16 тыс. владивостокцев и артемовцев. Прошедшей ночью удалось подать воду в район Чуркин.

«Энергетики планируют установить поваленные опоры во Владивостоке и подключить электроснабжение 25 ноября. Главная помощь, которая сейчас требуется краю, — генераторы, электродвигатели. Мы задействовали все резервы, которые были, максимально закрыв потребность в источниках питания, но всё равно есть нехватка такого оборудования», — сказал Кожемяко.

Глава Приморья добавил, что, кроме уже доставленных генераторов, ожидается ещё 18, которые позволят обеспечить теплом значительную часть Первомайского района.

Primavtodor.ru Восемь мобильных генераторов доставили в Приморье самолетами

«Мы видим, какие усилия предпринимает правительство Приморья, губернатор. Но краю нужна дополнительная помощь. Совместно необходимо сделать так, чтобы предусмотреть полноценные ресурсы на восстановление», — отметил Чекунков.

По словам директора Примводоканала, водоснабжением уже обеспечены все города и районы края. Отключения есть только там, где произошли локальные порывы, но не много.

Во Владивостоке ночью обеспечили теплом и светом три многоквартирных дома, 14 частных домов, школу и детский сад на Калинина и Надибаидзе. С установкой новых генераторов удастся подключить до 80% потребителей.

Ночью к электричеству подключили район Емара, на очереди — Лазурная. Сложная ситуация сложилась в Михайловском районе, где без света до сих пор остаются более 1,5 тыс. человек — туда переброшены дополнительные бригады.

Олег Кожемяко обратил внимание на необходимость уборки мусора с придомовых территорий и объектов соцкультбыта, очистки ото льда дворов в муниципальных образованиях. Во Владивостоке работает 95 мусоровозов, администрации выдано 10 тыс. пакетов для сбора мусора, образовавшегося во дворах, в том числе веток.

Губернатор добавил, что управляющие компании, которые несвоевременно наводят порядок, будут привлекаться к ответственности.

Primorsky.ru Последствия циклона в Приморском крае

«Уже пятый день, как случилась непогода, и административные комиссии, жилинспекция должны обратить внимание на уборку придомовых территорий, возле магазинов, социально значимых объектов», — подчеркнул он.

Олег Кожемяко и Алексей Чекунков побывали в пострадавших районах краевой столицы и пообщались с населением, проверили работу пунктов временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье МЧС развернуло 12 полевых кухонь: семь — во Владивостоке и пять — в Артёме. В них люди могут согреться чаем, горячей едой, получить бутилированную воду, набрать технической воды для хозяйственных нужд.