Ростов-на-Дону, 23 ноября, 2020, 02:46 — ИА Регнум. В рамках банкротства «Донхлеббанка» конкурсный управляющий потребовал привлечь к финансовой ответственности восемь бывших топ-менеджеров компании. С них пытаются взыскать более 710 млн рублей убытков, передаёт ИА REGNUM.

Chelny-biz.ru Банк закрыт

По мнению истца, убытки сформировались из-за недобросовестных действий — выдачи технических кредитов, замещения ликвидного имущества на неликвидные активы. Дата заседания в арбитраже Ростовской области пока не назначена. Среди ответчиков есть и крупный акционер — Владимир Смирнов, владевший долей в 35,3%.

Общая сумма иска — 710 578 735,66 рубля.

Напомним, лицензии банк из Ростовской области, созданный в 1993 году, лишился 21 декабря 2018 года, находясь на 298-м месте в банковской системе РФ. Регулятор среди причин отзыва лицензии называл «признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов». В июне 2020 года стало известно, что материалы дела в отношении бывшего главы правления Игоря Яковлева и главного бухгалтера Марины Трушенко переданы в суд. И Трушенко, и Яковлев также фигурируют и в иске АСВ о взыскании убытков.

На начало октября 2020 года долги банка перед 713 кредиторами превышают 2,82 млрд рублей.