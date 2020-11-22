Ново-Огарево, Московская область, 22 ноября, 2020, 23:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал интервью журналистам в своей комнате отдыха в резиденции в Ново-Огареве. Об этом 22 ноября сообщает телеканал «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Кадры с видами комнаты отдыха были представлены в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства пригласил в комнату журналистов, в ней он ответил на интересующие их вопросы. В ходе интервью речь шла о трехстороннем соглашении по Нагорному Карабаху.