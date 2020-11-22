Москва, 22 ноября, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Намерение министерства внутренних дел РФ в течение трёх лет создать централизованный банк биометрических данных жителей страны и иностранцев вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 22 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Биометрия

»Я в гараже задумался о покупке зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Обговорили с тестем, какой брать и где. Захожу через 20 метров домой — все поисковики пестрят предложениями о зарядных устройствах», — пишет Dryney D.

Некоторые пользователи призвали провести тестирование данной системы «внутри МВД».

«Я предлагаю им протестировать эту систему на себе и своих сотрудниках… На себе это экспериментировать не желаю. Моя жизнь и моё лицо с отпечатками — мои!», — пишет Ramil K.

Многих комментаторов возмутило то, что в России пытаются ввести банк биометрических данных в то время, как в стране до сих пор существует проблема с коррупцией и преступностью внутри силовых структур.

«Могу заверить вас на 99.99%, что данная мечта останется мечтой. Уважаемые, вы сначала разберитесь в своих ведомствах», — пишет cheloveck new.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что ввести подобную систему на территории России будет непросто. Тем не менее, они считают, что грядут большие изменения в законодательстве и Конституции РФ, чтобы привести данный банк данных в соответствие законодательству страны.

«Я клиент СБЕР и там прошел эту процедуру, но не разу не пользовался так как банкоматы не готовы работать по этой системе и возникает вопрос, а как МВД будет проводить эту процедуру, пришлют повестку с предложением провести биометрию. Тогда надо менять все законы и некоторые статьи Конституции. Готовьтесь, толи ещё будет», — написал im54ivan.

Ранее ТАСС сообщил, что МВД России в течение трёх лет планирует создать централизованный банк биометрических данных российских и иностранных граждан.