Москва, 22 ноября, 2020, 20:52 — ИА Регнум. Заявление главы Крыма Сергея Аксёнова о том, что проблема вододефицита в регионе будет решена, вызвало спор в сети. Пользователи оставили свои комментарии 22 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

»Мне самой ещё в СССР пришлось пережить «водную блокаду» в регионе, где нет дефицита воды. Просто наша пятиэтажка не имела подкачки и воду набрать можно было только ночью и искупаться тоже, так как у меня был пятый этаж. Заполняли всё, что можно заполнить водицей. Это продолжалось не один год, пока не установили насос. Так что крымчан понять можно, но надо надеяться на лучшее», — считает Анна М.

Многие комментаторы отметили, что подобные заявления жители Крыма слышат уже 6 лет, а ситуация никак полноценно не решается. Они уверены, что непреодолимых препятствий на пути обеспечения полуострова необходимым количество воды нет.

«Наши российские чиновники уже 6 лет не решают проблему воды в Крыму…», — написал пользователь Сергей.

Ряд пользователей призвал руководство страны и региона не ждать окончания водной блокады со стороны Украины, а обеспечить Крым водой самостоятельно. По их видению, даже в случае снятия блокады, Украина придумает ещё что-нибудь, чтобы испортить жизнь жителям полуострова.

«Как бы там ни было, дефицит воды остро ощущается на земледелии и ждать пока в Киеве поумнеют не стоит, они и дальше будут строить козни и провокации в отместку за утерянный Крым, надо что-то кардинально решать, либо этот канал забирать в придачу к Крыму, либо воду начинать опреснять, и всё это дорого и сложно», — поделился мнением пользователь Владимир.

Отдельные пользователи указали на тот факт, что Россия в состоянии протянуть газопроводы по дну океана, но, в то же время, неприлично долго решает вопрос с водой в Крыму.

«Уже семь лет решают, а воз и ныне там! Газопроводы строят, а трубу с водой не могут подвести!!!», — задаётся вопросом Павел К.

Напомним, 22 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проблема вододефицита в регионе будет решена. Он напомнил, что на полуострове полным ходом идет реализация мероприятий комплексного плана.