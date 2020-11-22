Иерусалим, 22 ноября, 2020, 19:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против возврата к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Возврат к предыдущему ядерному соглашению недопустим. Мы должны придерживаться бескомпромиссной политики недопущения разработки Ираном ядерного оружия», — цитирует Нетаньяху ТАСС.

Он добавил, что благодаря решительной позиции Израиля, направленной против создания Ираном ядерного оружия, многие арабские страны коренным образом изменили свое отношение к Тель-Авиву.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Иран заключил сделку с шестью мировыми державами, официально известную как Совместный всеобъемлющий план действий, в соответствии с которым Исламская Республика согласилась ограничить свою ядерную программу в обмен на смягчение санкций.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если новый избранный президент США Джо Байден попытается вернуться к СВПД, то ему придется выполнить обязательства США по ядерной сделке и снять санкции.