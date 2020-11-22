Екатеринбург, 22 ноября, 2020, 18:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге закончились довыборы в состав городской думы. В 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки по одномандатным округам №№ 3 и 9, сообщает горизбирком.

Владислав Фальшивомонетчик Здание думы и мэрии Екатеринбурга

Всего участие в голосовании приняли порядка 10% избирателей. Как отмечает глава избирательной комиссии Вадим Антошин, подтвердившихся нарушений на довыборах не было выявлено.

В ближайшее время будут подведены итоги голосования. Отметим, в округе №3 на место претендуют пять кандидатов, а в девятом — тоже пятеро.