Вашингтон, 22 ноября, 2020, 18:34 — ИА Регнум. Соединенные Штаты будут находиться в большей безопасности благодаря выходу из Договора об открытом небе (ДОН). Об этом сообщил 22 ноября госсекретарь США Майк Помпео на странице в соцсети Twitter.

Mark Taylor Майк Помпео

«Сегодня (22 ноября) … (решение) о выходе США из ДОН вступило в силу», — написал Помпео.

По его словам, Россия якобы «по-прежнему не выполняет свои обязательства», поэтому в связи с выходом из ДОН США будут больше защищены.

Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября в заявлении МИД РФ в связи с выходом Соединенных Штатов из данного соглашения отмечалось, что твердых гарантий того, чтобы оставшиеся участники ДОН продолжали соблюдать свои обязательства, будет добиваться Россия.

Читайте также: МИД России отреагировал на выход США из Договора по открытому небу