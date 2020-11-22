Вашингтон, 22 ноября, 2020, 18:29 — ИА Регнум. Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен официально подтвердил, что Вашингтон больше не является участником Договора пот открытому небу (ДОН).

U.S. Air Force Американский самолёт OС-135, использующийся при контроле Открытого неба

«Мы больше не являемся стороной этого договора, который Россия в течение лет грубо нарушала», — приводит его слова Совет национальной безопасности при Белом доме на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, договор был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Прежде всего он был нужен для снятия напряженности между двумя ведущими ядерными державами — Россией и США.

В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении договора, однако российская сторона подчеркивала, что строго соблюдает все положения документа и требует того же от других стран-участниц.

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