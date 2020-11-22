В Белом доме подтвердили выход США из Договора по открытому небу
Вашингтон, 22 ноября, 2020, 18:29 — ИА Регнум. Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен официально подтвердил, что Вашингтон больше не является участником Договора пот открытому небу (ДОН).
«Мы больше не являемся стороной этого договора, который Россия в течение лет грубо нарушала», — приводит его слова Совет национальной безопасности при Белом доме на своей странице в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, договор был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Прежде всего он был нужен для снятия напряженности между двумя ведущими ядерными державами — Россией и США.
В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении договора, однако российская сторона подчеркивала, что строго соблюдает все положения документа и требует того же от других стран-участниц.
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